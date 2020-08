Erasmus, 200 mln dalla Ue ai progetti che promuovono la formazione digitale e le competenze creative. Il bando in autunno (Di lunedì 17 agosto 2020) La Commissione europea ha adottato oggi una revisione del programma di lavoro annuale Erasmus+ 2020, stanziando un ulteriore importo di 200 milioni di euro per rafforzare l’istruzione e la formazione digitale e promuovere lo sviluppo delle competenze e l’inclusione attraverso la creatività e le arti. “Lo spazio europeo dell’istruzione deve promuovere l’istruzione e le competenze digitali per mitigare i disagi causati dalla pandemia e sostenere il ruolo dell’Europa nella transizione digitale – ha commentato Margaritis Schinas, vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo – La Commissione pubblicherà un invito straordinario a presentare proposte per Erasmus+ per un importo di ... Leggi su ildenaro

