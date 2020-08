Covid, a Madrid folla in piazza contro le mascherine. C’è pure Miguel Bosé (Di lunedì 17 agosto 2020) contro le mascherine e contro le restrizioni imposte dal governo spagnolo per limitare i contagi. Migliaia di persone si sono riunite a Madrid in Plaza de Colòn al gridi di Libertà, il virus non esiste e Le mascherine uccidono per protestare contro le misure di contenimento della pandemia. Durissimo attacco dei manifestanti soprattutto contro l'uso obbligatorio della mascherina, per la chiusura delle discoteche e per il divieto di fumare nelle aree pubbliche. Una manifestazione che ha riunito teorici della cospirazione, libertari e no vax, in un assembramento a dir poco sciagurato. A sostenere l'iniziativa anche il cantante Miguel Bosé, che ha promosso la manifestazione sui social network. Chi rientra dalla Spagna in Italia è ... Leggi su ilfogliettone

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - FPennabianca : RT @sebaquila: In Spagna hanno cominciato a Capire che è tutta una Farsa... Il COVID NON C'ENTRA UN CAZZO CON QUELLO CHE STA SUCCEDENDO.. È… - Ale79Friul : RT @tempoweb: Protesta anti #mascherina Migliaia di negazionisti in piazza a #Madrid con #MiguelBose | video - SunnySabry : RT @EugenioCardi: Gli idioti sono dappertutto ?? - NemNemecsek : RT @EugenioCardi: Gli idioti sono dappertutto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Madrid Madrid, migliaia in piazza contro le restrizioni per il Covid: tra i sostenitori anche Miguel Bosé Il Messaggero Una grande manifestazione per le strade della città

I contagi da coronavirus stanno aumentando in diversi Paesi del mondo ma, nonostante questo, a Madrid sono scese in strada centinaia di persone per manifestare contro l’utilizzo della mascherina. Le r ...

Madrid, rivolta in piazza contro le mascherine: Miguel Bose appoggia la protesta via social

"Spero che sarete tutti in piazza, io sono la Resistenza", così Miguel Bosé ha esortato i suoi follower e i cittadini spagnoli a scendere in piazza per protestare contro le restrizioni imposte dal gov ...

I contagi da coronavirus stanno aumentando in diversi Paesi del mondo ma, nonostante questo, a Madrid sono scese in strada centinaia di persone per manifestare contro l’utilizzo della mascherina. Le r ..."Spero che sarete tutti in piazza, io sono la Resistenza", così Miguel Bosé ha esortato i suoi follower e i cittadini spagnoli a scendere in piazza per protestare contro le restrizioni imposte dal gov ...