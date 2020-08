Covid-19, in India superate le 50mila vittime (Di lunedì 17 agosto 2020) Il bilancio delle vittime provocate dal coronavirus in India ha superato quota 50mila, mentre il numero dei contagi è in costante aumento con i casi totali arrivati a quasi 2 milioni e 650mila. Lo riferiscono le autorità sanitarie del Paese. L'India ha registrato un aumento giornaliero di 57.981 contagi, e più di 900 morti nelle ultime 24 ore. La settimana scorsa il Paese ha superato la Gran Bretagna, diventando così il terzo Paese più colpito, dietro a Stati Uniti e Brasile. Leggi su ilfogliettone

LaStampa : In India, superati i 50 mila morti per coronavirus. In Nuova Zelanda, rinviate di quattro settimane le elezioni. In… - RimmelD2020 : A quelli che gridano al complotto perché già lo sapevano che a metà agosto sarebbero saliti i contagi così da avere… - goccedyrugiada : RT @gzibordi: adesso che anche in USA e Brasile i morti calano di continuo, usano l'India '50 mila morti per Covid in India!' (da inizio an… - diego4all : RT @gzibordi: adesso che anche in USA e Brasile i morti calano di continuo, usano l'India '50 mila morti per Covid in India!' (da inizio an… - FinoGinofino : RT @gzibordi: adesso che anche in USA e Brasile i morti calano di continuo, usano l'India '50 mila morti per Covid in India!' (da inizio an… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India Covid-19, in India superate le 50mila vittime askanews Il mondo invaso dal virus Quasi 800mila i morti

La pandemia di Covid-19 ha ucciso 771.532 persone nel mondo e ne ha contagiate quasi 21,5 milioni secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, mentre l'Oms evidenzia il nuovo record giornal ...

Dal Giappone agli Usa, l'impatto choc del Covid sull'economia mondiale

AGI - Con il dato di oggi del Giappone, tutte le principali economie mondiali hanno messo nero su bianco gli effetti del coronavirus sul loro Pil. Il crollo generalizzato dell'economia mondiale ha un' ...

La pandemia di Covid-19 ha ucciso 771.532 persone nel mondo e ne ha contagiate quasi 21,5 milioni secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, mentre l'Oms evidenzia il nuovo record giornal ...AGI - Con il dato di oggi del Giappone, tutte le principali economie mondiali hanno messo nero su bianco gli effetti del coronavirus sul loro Pil. Il crollo generalizzato dell'economia mondiale ha un' ...