Coronavirus, la Cina approva un possibile vaccino. Quando il presidente Xi Jiping disse che sarebbe stato un bene comune (Di lunedì 17 agosto 2020) L’11 gennaio 2020, esattamente undici giorni dopo che le autorità cinesi avevano notificato all’Oms un focolaio di polmonite di origine sconosciuta tra gli abitanti di Wuhan, è stata pubblicata la sequenza genetica del Coronavirus. Da quel momento, mentre la pandemia dilagava prima in Asia poi nel resto del mondo, è partita una corsa senza precedenti alla ricerca di un vaccino. L’attività di ricerca sta viaggiando ad una velocità mai vista in passato: in questo momento i candidati sono in totale 226. Di questi, 34 sono già entrati nella fase di sperimentazione sull’uomo. Oggi, dopo l’annuncio della Russia di aver approvato un vaccino anche se la comunità scientifica non ha potuto consultare i dati e l’Oms ha assicurato che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo quello russo, è stato registrato anche il primo vaccino contro il Covid sviluppato in Cina. Il brevetto è stato concesso dall'Amministrazione nazionale per la proprietà intellettuale, rende noto ...

