Carovigno: concerto di Gianni Conte per Piano Lab Stasera, castello Dentice di Frasso (Di martedì 18 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Renzo Arbore non può fare a meno di lui. E, infatti, Gianni Conte è un punto fermo dell’Orchestra Italiana, la formazione con cui il popolare showman pugliese continua a portare in giro per il mondo la canzone napoletana. Dell’orchestra di Arbore, l’artista partenopeo è pianista, oltre che voce solista. Ed anche per questo è ospite martedì 18 agosto (ore 21), nel castello Dentice di Frasso di Carovigno, del festival itinerante Piano Lab che in Puglia celebra il mondo degli ottantotto tasti con una serie di appuntamenti programmati anche in questo splendido maniero, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale (biglietti 20 euro su ... Leggi su noinotizie

