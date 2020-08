Cagliari, si va in ritiro: 27 i convocati da Di Francesco, Despodov positivo al COVID-19 (Di lunedì 17 agosto 2020) Dal centro sportivo di Assemini partirà il ritiro del Cagliari per la stagione 2020-21. Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei 27 calciatori convocati per il ritiro rossoblù. Non ci sarà Kiril Despodov, risultato positivo al test da COVID-19. PORTIERI Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Niccolò Cabras; Alessio Cragno DIFENSORI Salvatore Boccia; Andrea Carboni; Luca Ceppitelli; Paolo Faragò; Ragnar Klavan; Charalampos Lykogiannīs; Ivan Michelotti; Simone Pinna; Fabio Pisacane; Sebastian Walukiewicz CENTROCAMPISTI Filip Bradarić; Fabrizio Caligara; Riccardo Ladinetti; Nahitan Nández; Radja Nainggolan; Cristian Oliva; Marko Rog ATTACCANTI Luca Gagliano; João Pedro; Federico Marigosu; Leonardo ... Leggi su alfredopedulla

CagliariCalcio : ?? | RITIRO Al via la stagione 20.21: ecco la lista dei rossoblù per il pre-campionato. ?? - FcInterNewsit : In attesa di novità sul futuro, Nainggolan inizierà la preparazione con il Cagliari: aggregato per il ritiro - Franconolicagl1 : RT @CagliariCalcio: ?? | RITIRO Al via la stagione 20.21: ecco la lista dei rossoblù per il pre-campionato. ?? - Franconolicagl1 : RT @Cagliari_1920: Cagliari, i convocati per il ritiro: c’è anche Nainggolan - Matias_bolso : RT @CagliariCalcio: ?? | RITIRO Al via la stagione 20.21: ecco la lista dei rossoblù per il pre-campionato. ?? -