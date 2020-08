Anticipazioni Daydreamer dal 17 al 21 agosto 2020: Can scopre la verità su Sanem (Di lunedì 17 agosto 2020) Le Anticipazioni di “Daydreamer” dal 17 al 21 agosto 2020. Nella puntata di lunedì 17 agosto 2020, Mekvibe, dopo avere ingoiato l’anello di fidanzamento che Nihat ha messo in kofte, per farle una sorpresa, che lei ha mangiato, è stata portata in ospedale e deve sottoporsi ad un intervento. Ayhan vuole spingere CeyCey a fidanzarsi con lei, per questo finge di stare insieme a Muzaffer. Tutto lo staff dell’Agenzia si riunisce al Luna Park per selezionare la campagna pubblicitaria di un cliente. Ignara che Can la stia ascoltando, Sanem litiga con Emre rinfacciandogli il coinvolgimento passato nel piano contro Can. Nella puntata di martedì 18 agosto 2020, ... Leggi su nonsolo.tv

