Temptation Island 2020, Valeria e Ciavy tornano insieme (Di domenica 16 agosto 2020) Con una serie di Instagram Stories sul suo profilo Valeria Liberati ha ufficializzato il ritorno con il suo Ciavy. La ragazza ha dichiarato che entrambi hanno capito gli errori commessi e che si tratta di una scelta che trova fondamento su alcune riflessioni.La coppia era stata protagonista del docu-reality Temptation Island, il programma estivo trasmesso da Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia che per questa edizione aveva coinvolto in via del tutto straordinaria coppie nip e coppie vip. La prossima, in arrivo a settembre, coinvolgerà solo non famosi e sarà condotta da Alessia Marcuzzi. 16 agosto 2020 10:21. Leggi su blogo

