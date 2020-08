Roma, nuovo focolaio di Covid19 in una casa di riposo: 24 contagi (Di domenica 16 agosto 2020) Ventiquattro persone risultano contagiate da Covid19 nell’ultimo focolaio esploso a Roma in una casa di riposo. Secondo l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il caso scatenante potrebbe essere un dipendente della struttura che avrebbe contagiato altri operatori e ospiti. Nel Lazio si registra un’impennata di contagi da coronavirus che riporta i dati al … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ROMA - Per un Novak Djokovic guarito dal coronavirus e pronto a partecipare al Masters 1000 di Cincinnati del 2020, arriva oggi la notizia della positività al Covid di Kei Nishikori che per questo ha ...

L’Ascoli potrebbe provare a mettere a segno un importante colpo dalla Roma. Nel mirino di Bifulco il giovane gioiellino seguito dalla Juventus Si è da pochi giorni concluso, per l’Ascoli, un campionat ...

