Regione Toscana e Comuni per una pianificazione culturale di area vasta (Di domenica 16 agosto 2020) Firmato dalla vicepresidente e assessore alla cultura della Regione Toscana e dal presidente di Anci Toscana un protocollo d’intesa per la pianificazione culturale di territori omogenei. Il protocollo si impegna ad identificare obiettivi e interventi necessari ad attivare processi di sviluppo economico locale, riconoscendo alla cultura un ruolo fondamentale attorno al quale far convergere attori, idee e investimenti: cultura e territorio insieme, viste come un binomio non scindibile. Un modello innovativo di pianificazione, dunque, che coinvolge direttamente i territori e le amministrazioni locali e che è stato adottato per primi dai Comuni di Sansepolcro (Ar) e Rapolano Terme (Si). L’obiettivo è di diffondere e sviluppare questo modello ... Leggi su laprimapagina

Cotarella lancia l'allenza del vino «L'Umbria deve avere un suo brand»

«All'Umbria del vino manca ancora un brand identitario che la rappresenti in tutto il mondo, a differenza di quanto sono riusciti a fare in Toscana, tanto per citare una regione confinante»: è quanto ...

