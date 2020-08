Raro lampo di luce ultravioletta da una supernova (Di domenica 16 agosto 2020) Gli astrofisici hanno osservato per la seconda volta uno spettacolare lampo di luce ultravioletta accompagnare l’esplosione di una nana bianca Per la seconda volta in assoluto, gli astrofisici hanno osservato uno spettacolare lampo di luce ultravioletta (Uv) che ha accompagnato l’esplosione di una nana bianca. Si tratta di un tipo estremamente Raro di supernova e l’evento può offrire nuovi spunti su… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

