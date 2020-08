PlayStation 5 supporta 4k/60fps senza problemi, smentite le voci sulle presunte difficoltà tecniche (Di domenica 16 agosto 2020) Da qualche giorno, si è diffuso in rete un rumor abbastanza "problematico": secondo l'insider Dusk Golem, noto per i suoi reveal di Resident Evil 8, alcuni sviluppatori avrebbero lamentato delle difficoltà nello sviluppare titoli su PlayStation 5.Apparentemente, la console non sarebbe in grado di raggiungere i 4K e, per questo motivo, alcuni titoli sarebbero stati creati in "4k falso", ovvero una risoluzione 1440p, upscalata. Un problema che Xbox Series X, essendo un hardware molto più potente, non avrebbe.Queste dichiarazioni, provenienti da un insider che si è rivelato abbastanza affidabile di questi tempi, sarebbero preoccupanti, no? Beh, possiamo tirare un sospiro di sollievo perché, a quanto pare, questo rumor era completamente falso.Leggi altro... Leggi su eurogamer

