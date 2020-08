MotoGp, Valentino Rossi faccia a faccia con Zarco: “è venuto a parlarmi, ma non mi ha convinto” (Di domenica 16 agosto 2020) Poteva andare molto peggio, ma per fortuna Valentino Rossi è stato solo sfiorato dalle moto di Morbidelli e Zarco, protagonisti di un pauroso incidente durante il GP d’Austria. Il Dottore è tornato in serata a parlare di quanto avvenuto in pista, dopo aver avuto un incontro chiarificatore con Zarco: “so che Zarco è stato in direzione gara, ma non si sa cosa succederà. Ho parlato con lui e mi ha giurato che non lo ha fatto apposta. Già questa è una cosa importante, perché queste carambole delle volte capitano per sfortuna, solo perché uno è nel posto sbagliato. A me questa mi sembrava più chiara però. Zarco va a destra per chiudere la porta a Morbidelli e non farlo ripassare in ... Leggi su sportfair

