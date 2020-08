Il coronavirus non ferma i fedeli di Padre Pio: in tanti, più del previsto, a San Giovanni Rotondo (Di domenica 16 agosto 2020) A Padre Pio non si rinuncia, anche in tempi di coronavirus. Certo, tra divieti e obblighi, un calo di presenze viene registrato. Ma non forte, anzi.«C’è stata un’affluenza superiore alle capacità ricettive che al momento il santuario di San Pio può offrire. Perché noi dobbiamo garantire il distanziamento e va gestito diversamente il numero di fedeli che possono partecipare alle celebrazioni». Lo dice all’Adnkronos Stefano Campanella, portavoce dei Frati Cappuccini che gestiscono il Santuario di San Giovanni Rotondo. Padre Pio, attese per accedere alla Messa «C’è stato un po’ di disagio per i fedeli dovuto all’attesa per poter accedere alla messa. Ma l’afflusso di ... Leggi su secoloditalia

Tre nuovi positivi (a Perugia, Spoleto e Deruta) più un guarito trovato nuovamente positivo. Sale di quattro, dunque, il bilancio degli attualmente positivi in Umbria al 16 agosto, dato comunque migli ...

