Coronavirus, Papa: 'Ferie non ci facciano dimenticare i problemi' (Di domenica 16 agosto 2020) 'Questi sono giorni di Ferie, possano essere un tempo per ritemprare il corpo e lo spirito, ma non ci facciano dimenticare i problemi che ci sono per il Covid, in tante famiglie che non hanno lavoro, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ragazzi ammassati in discoteca, incuranti delle regole e convinti che il coronavirus sia debellato: il video del TG1 scatena le polemiche. Sta facendo discutere e indignare il video girato dai giornal ...

Bielorussia, Papa "Appello al dialogo e al rifiuto della violenza"

Coronavirus. Zero casi postivi per l'ASP di Reggio Calabria ...

