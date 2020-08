Coronavirus in Lombardia: diminuiscono i casi (oggi +61, ieri +94) ma con meno tamponi. Stabili le terapie intensive (Di domenica 16 agosto 2020) Il bollettino del 16 agosto diminuiscono i casi di Coronavirus in Lombardia, ma con meno tamponi. oggi si registrano +61 casi (5 debolmente positivi e 0 a seguito di test sierologici) contro i +94 di ieri. Aumentano leggermente i decessi: ieri +1, oggi +3 per un totale di 16.840 persone morte dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono 147 (ieri 149), ovvero -2 rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, ci sono 13 persone, una in più di ieri. I dimessi, oggi 16 agosto, sono 1.329 mentre i guariti 73.834. In diminuzione il numero dei tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti +4.882 ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Covid_19 Contagi ancora in salita, sono 629 in 24 ore. Quattro le vittime. Gli incrementi maggior in #Veneto,… - RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 597 del 15 agosto. A seguito dell'ordinanza del ministro della salute, ecco le disposizion… - RegLombardia : #LNews #coronavirus, aumentano guariti e dimessi (+113) e a #Como e #Lodi non si registrano contagi. Sulla home del… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Lombardia, 61 nuovi casi e 3 morti nelle ultime 24 ore - ZzuCicciu : RT @fanpage: #Covid19, la regione Lazio supera la Lombardia per numero di contagi nelle ultime 24 ore -