Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser rompe il silenzio: “Notizie false, anzi pu**anate” (Di domenica 16 agosto 2020) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in crisi Dopo Belen e Stefano De Martino, ora è il turno di Cecilia de Ignazio Moser. La sorella più piccola dei Rodriguez ha rubato la scena alla congiunta accaparrandosi tutte le copertine delle riviste di pettegolezzi. Infatti, da qualche settimana gira voce che la coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip 2 sia scoppiata. Addirittura nelle ultime ore si è parlato di un possibile tradimento dell’ex ciclista trentino ai danno della modella argentina con la nota attrice Anna Safroncik. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi affermando che Cechu avrebbe mollato lo sportivo in Sardegna e lii sarebbe andato via con la ... Leggi su kontrokultura

CronacaSocial : ? Ignazio Moser ha una nuova fiamma dopo Cecilia Rodriguez? Ecco chi è... LEGGI?? - marcovadilonga : RT @trash_italiano: È finita anche tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: lui avvistato con un’altra - CheDonnait : #IgnazioMoser rompe il silenzio su #CeciliaRodriguez #ignazio #nacho #moser #belen #belenrodriguez - zazoomblog : Ignazio Moser volta pagina dopo Cecilia Rodriguez notte di passione con Anna Safroncik - #Ignazio #Moser #volta… - RaffaellaPivato : Dopo la rottura con Cecilia Rodriguez è arrivata la smentita del flirt con Anna Safroncik -