Bernardo Silva contro i tifosi del Liverpool: "Patetici, trovatevi un partner, bevete una birra…" (Di domenica 16 agosto 2020) Da ieri sera sui social si sono scatenati gli sfottò nei confronti del club di Guardiola, che per l'ennesima stagione ha fallito l'appuntamento europeo. Commenti a migliaia nel profilo ufficiale del Manchester City, ma anche in quelli dei giocatori, tra cui quello di Bernardo Silva. Il calciatore portoghese non ha retto agli insulti dei fans Reds, pubblicando su Twitter un particolare invito gli stessi: "A tutti i tifosi del Liverpool che non hanno altro da fare che accedere a un account da giocatore del Man City, mi dispiace anche per voi ma per le ragioni sbagliate. Patetici, andate a festeggiare i vostri titoli, o provare a trovare un partner, a bere una birra con un amico, leggere un libro. Ci sono tante opzioni".

