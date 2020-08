Siracusa, distrazione fatale con la moto: muore a 22 anni (Di sabato 15 agosto 2020) Un ragazzo di 22 anni, Tommaso Passarello, è deceduto in seguito a un incidente con la sua moto avvenuto a Belvedere, quartiere a nord di Siracusa. Drammatico incidente nelle prime ore di questo Ferragosto a Siracusa, nel quartiere Belvedere. Un ragazzo di soli 22 anni ha perso il controllo della sua moto a un incrocio, … Leggi su viagginews

