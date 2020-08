Olanda vieta viaggi a Bruxelles, quarantena per chi rientra (Di sabato 15 agosto 2020) ANSA, - Bruxelles, JETTE,, 15 AGO - Divieto di viaggi non essenziali verso Bruxelles e quarantena per chi torna dalla capitale belga in Olanda. È quanto ha deciso il ministero degli esteri olandese ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BRUXELLES (JETTE), 15 AGO - Divieto di viaggi non essenziali verso Bruxelles e quarantena per chi torna dalla capitale belga in Olanda. È quanto ha deciso il ministero degli esteri olandese o ...

A Parigi obbligo di mascherina, vietato fumare all’aperto in Spagna, la Germania richiude le scuole. Nel mondo 21 milioni di contagi. In Argentina prolungato il lockdown per tutto il mese di agosto. B ...

