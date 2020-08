Manchester City Lione, i francesi volano in semifinale di Champions: 1-3 a Guardiola (Di sabato 15 agosto 2020) Incredibile risultato a Lisbona: il Lione supera il Manchester City per 1-3 e vola in semifinale di Champions dove affronterà il Bayern Incredibile a Lisbona. Contro ogni pronostico il Lione supera il Manchester City e vola in semifinale di Champions League dove affronterà la corazzata Bayern Monaco. Il match si sblocca al 24′ con il gol di Cornet (che segna il quarto gol in 3 partite contro il City, tre nella fase a gironi della scorsa stagione, e si conferma incubo della squadra di Guardiola). Nella ripresa De Bruyne raggiunge il pari prima di inchinarsi alla doppietta di Dembelé che manda all’inferno gli inglesi e in paradiso la squadra di ... Leggi su calcionews24

