Incendi boschivi in Campania | il bilancio da inizio 2020

Sono 236 gli Incendi boschivi scoppiati dall'inizio dell'anno in Campania, un dato in linea con quello dello scorso anno. Oltre 653 ettari di superficie forestale in cenere: una riduzione rispetto allo stesso periodo del 2019. 12 gli Incendiari denunciati dai Carabinieri Forestali della Regione Campania, da sempre in prima linea nel contrasto ai reati ambientali: oltre 21mila euro l'importo delle sanzioni comminate per le violazioni ai divieti di accensione di fuochi nelle aree verdi nel corso degli oltre 1100 controlli disposti. Controlli intensificati anche oggi, per assicurare un Ferragosto sicuro ai cittadini. Grazie alla collaborazione con la Regione Campania, la Specialità Forestale dell'Arma

