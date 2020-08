Formula 1, a Barcellona Hamilton davanti a Bottas. Ferrari indietro: 9° Leclerc, 11° Vettel (Di sabato 15 agosto 2020) Formula 1, le qualifiche del GP di Spagna: Hamilton davanti a Verstappen. Vettel non supera la Q2. Barcellona (SPAGNA) – Formula 1, le qualifiche del GP di Spagna. Ancora una volta duello tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas con il britannico e campione del mondo che ha avuto la meglio per meno di un decimo. Seconda fila anonima con Verstappen e Perez. Stroll e Albon in terza mentre la quarta è occupata dalle McLaren con Sanchez davanti a Norris. Per trovare la prima Ferrari dobbiamo arrivare in quinta fila con Charles Leclerc che non ha trovato il guizzo per portarsi in sesta posizione mancata per meno di un decimo. A completare la top ten Pierre Gasly. Vettel in ... Leggi su newsmondo

