Falchera (Torino) – Brucia appartamento in una palazzina: diversi evacuati e feriti (Di sabato 15 agosto 2020) Causato da un corto circuito. Paura nella notte di oggi, nel condominio di via delle Querce 33, alla Falchera, dove intorno alle 3 è andato a fuoco un appartamento al secondo piano, verosimilmente per un corto circuito di una lampada. Sono state evacuate dieci persone e sei (cinque intossicate, una ustionata) sono state trasportate all’ospedale Giovanni … Leggi su periodicodaily

c_appendino : #RT @TorinoClick: Apre al pubblico, dopo quasi cinque anni di lavori e completati gli ultimi collaudi il #Parco “La… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Le fiamme hanno invaso una palazzina di via delle Querce, nel quartiere Falchera. - IzzoEdo : RT @LaStampa: Le fiamme hanno invaso una palazzina di via delle Querce, nel quartiere Falchera. - LaStampa : Le fiamme hanno invaso una palazzina di via delle Querce, nel quartiere Falchera. - sergimagugliani : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Apre al pubblico, dopo quasi cinque anni di lavori e completati gli ultimi collaudi il #Parco “Laghetti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Falchera Torino Da discarica a parco: la nuova vita dei laghetti Falchera La Stampa Incendio nella notte, evacuato un palazzo a Torino: in cinque finiscono in ospedale

Un palazzo è stato evacuato nella notte per colpa di un incendio, cinque persone sono state trasportate all’ospedale Giovanni Bosco dal 118, altre tre sono state soccorse sul posto. Le fiamme sono div ...

Incendi Palermo, nella notte le fiamme minacciano le abitazioni

Incendi Palermo: tanta paura a Monreale: alcuni cittadini per paura hanno abbandonato le case. Incendi Palermo: la situazione più difficile è a San Martino delle Scale nel Villaggio Montano, nei bosch ...

Un palazzo è stato evacuato nella notte per colpa di un incendio, cinque persone sono state trasportate all’ospedale Giovanni Bosco dal 118, altre tre sono state soccorse sul posto. Le fiamme sono div ...Incendi Palermo: tanta paura a Monreale: alcuni cittadini per paura hanno abbandonato le case. Incendi Palermo: la situazione più difficile è a San Martino delle Scale nel Villaggio Montano, nei bosch ...