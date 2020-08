Ezio Greggio, la rivelazione shock di Iacchetti: “Voleva annientarmi” (Di sabato 15 agosto 2020) Lo storico presentatore di Striscia la Notizia Enzo Iacchetti ha raccontato le divergenze iniziali con Ezio Greggio, con cui poi ha formato una delle coppie più importanti della tv italiana Fonte Immagine – @sologossip.comA vederli in televisione sembrano un duo perfetto con un’alchimia pazzesca. In realtà però Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio appena si sono conosciuti non andavano così d’amore e d’accordo. Proprio sul periodo embrionale della loro collaborazione è tornato Iacchetti, che ha raccontato alcuni particolari decisamente interessanti, che a tratti sembrano incredibili. Sembra infatti che inizialmente Greggio non vedesse di buon occhio il collega, o che comunque non ... Leggi su chenews

Alessio23666746 : @EzioGreggio Ciao EZIO GREGGIO GRAN JUVENTINO, MOLTO SIMPATICO E DIVERTENTE, BUONA PASQUA....OPS VOLEVO DIRE BUON F… - acmattia_1899 : un saluto a ezio greggio e la hunziker - frenchigg : @conteDartagnan Sempre più sosia di Ezio Greggio. Che sfigato atomico - Beps64 : @bunobubuno Bruno meglio di Ezio Greggio - MarmoAColazione : RT @AtankingDivisio: Il senso comune, inteso nell'accezione gramsciana, dell'Italia di oggi ha nettamente superato a destra i film di Vanzi… -