Chandra Wilson di Grey’s Anatomy svela un personale aneddoto su Miranda Bailey alias “la nazista” (Di sabato 15 agosto 2020) Da quando è apparsa nel primo episodio della serie, Chandra Wilson in Grey's Anatomy nei panni di Miranda Bailey è stata una colonna portante imprescindibile: la specializzanda dell'ultimo anno che gestisce i reparti e si fa rispettare dagli strutturati trattandoli alla pari, poi il brillante chirurgo di medicina generale capace di trovare soluzioni incredibilmente innovative per i suoi pazienti, madre single e poi compagna di un collega, infine primario dell'ospedale in un ruolo che ha sempre desiderato ricoprire. La prima apparizione di Chandra Wilson in Grey's Anatomy porta con sé l'etichetta de "la nazista", il soprannome usato in ospedale per il suo personaggio, di cui è però ignara. E ancora oggi, l'attrice ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Chandra Wilson Chandra Wilson di Grey’s Anatomy svela un personale aneddoto su Miranda Bailey alias “la nazista” OptiMagazine Grey’s Anatomy: confermata la presenza di tre attori fino alla stagione 19

Anticipazioni Grey’s Anatomy, tre attori rinnovano il contratto: quanto durerà la serie? La lunga pausa che separa i telespettatori dalla diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy si arricchisce di n ...

Grey's anatomy 17, la nuova stagione affronterà la pandemia

La trama di Grey’s Anatomy 17 si dipanerà, dunque, a partire dalla testimonianza del personale sanitario. Nel frattempo, vi ricordiamo che negli scorsi giorni Ellen Pompeo ha fatto una rivelazione sul ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy, tre attori rinnovano il contratto: quanto durerà la serie? La lunga pausa che separa i telespettatori dalla diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy si arricchisce di n ...La trama di Grey’s Anatomy 17 si dipanerà, dunque, a partire dalla testimonianza del personale sanitario. Nel frattempo, vi ricordiamo che negli scorsi giorni Ellen Pompeo ha fatto una rivelazione sul ...