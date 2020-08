Barcellona, il ciclo è finito 5 anni fa: dall’addio dei senatori alle spese folli sul mercato fino alle faide interne. Ora serve rifondare (Di sabato 15 agosto 2020) È finita in goleada: 8-2, una vera e propria disfatta per il Barcellona, una sconfitta storica che secondo molti rappresenta la fine di un ciclo. Ma, a dir la verità, questo ciclo era già finito da un pezzo. Il Bayern Monaco ha camminato sui resti di una squadra allo sbando e dopo appena 30 minuti aveva già dato 3 gol di scarto ai catalani (4-1). Ci si aspettavano tanti gol, ma forse distribuiti in maniera diversa. E’ vero anche che diversi scricchiolii c’erano già stati contro il Napoli, ma i partenopei non avevano saputo approfittare delle dormite difensive del Barcellona. I tedeschi, invece, sono stati spietati. La fine di un ciclo è un qualcosa di fisiologico, di inevitabile. Il tempo passa, il calcio si evolve, persino le ... Leggi su calcioweb.eu

