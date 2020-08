Atletica, super Desalu in Svizzera: primo in 20”36 nei 200 metri (Di sabato 15 agosto 2020) Eseosa Desalu ha sorpreso nella gara dei 200 metri del meeting svizzero di La Chaux-de-Fonds, facendo registrare un tempo di 20”36. Lo sprinter azzurro non ha eguagliato il proprio record personale (Zurigo 2018, 20.13), seppur abbia dimostrato di poter rendere ad alti livelli dopo il lungo periodo di lockdown, e ha conquistato la prima posizione. Terza piazza per l’altro italiano in gara, Antonio Infantino, il quale ha chiuso in 20”50 e preceduto l’elvetico William Jeff Reals (20.47). Leggi su sportface

Per la Vanoli Cremona la Supercoppa italiana non avrà nemmeno quel valore propedeutico che le aveva attribuito il presidente di LBA Umberto Gandini: quello di surrogare la mancanza delle tradizionali ...

A ottenerlo, nel primo meeting Diamond League del post-Covid-19, l'Hercules nello stadio Louis II del Principato di Monaco, è stato l'ugandese Joshua Cheptegei ha stabilito il nuovo primato dei 5.000 ...

