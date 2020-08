Agropoli, 118 e Cnsas salvano uomo a punta Tresino (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – Continuano incessanti le attività del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Si chiude, infatti, con due interventi (uno ‘salvavita’) il bilancio del Ferragosto 2020 per il Cnsas della Campania. Il Corpo Nazionale fa sapere: “Il primo allarme è arrivato dalla centrale operativa 118 nella tarda mattinata per una persona con malore a punta Tresino, nel comprensorio del Comune di Agropoli. Immediatamente è decollato l’elicottero del 118 Salerno con a bordo il tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ed è partita una squadra via terra del Cnsas. Arrivati sul posto, dall’elicottero si è calato con verricello il tecnico di elisoccorso ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Agropoli 118 Agropoli, 118 e Cnsas salvano uomo a punta Tresino anteprima24.it Agropoli, infarto mentre è sui sentieri di Tresino: soccorso in eliambulanza

Gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, i sanitari del 118 presenti anche con una eliambulanza e il personale del soccorso marittimo in acquascooter, stanno intervenendo in questi minuti per le ...

Subiscono un incidente ad Agropoli: costretti ad andare in ospedale in taxi

AGROPOLI. L’ambulanza non può trasportarli al pronto soccorso distante solo 200 metri, due turisti vittime di un incidente stradale decidono di raggiungere l’ospedale in taxi. La vicenda è accaduta ie ...

