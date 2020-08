Virginia Raggi si ricandida: 'La rivoluzione non si ferma. Noi non rubiamo' (Di venerdì 14 agosto 2020) In un post su Facebook, dopo che l'esito del voto sulla piattaforma Rousseau sul vincolo del secondo mandato ha dato il via libera di fatto alla sua candidatura bis, Virginia Raggi ha ufficializzato ... Leggi su leggo

CottarelliCPI : La piattaforma Rousseau viene oggi usata per decidere se Virginia Raggi potrà correre come sindaco di Roma in barba… - HuffPostItalia : Luigi Di Maio: 'Voto sì al terzo mandato. Perdere Virginia Raggi sarebbe un suicidio' - lucasofri : “Luca Sofri si evolve”, dirò anch’io di ogni fesseria che ho sostenuto spocchiosamente per anni ogni volta che deci… - ringetto65 : RT @virginiaraggi: Guardate come abbiamo trasformato il litorale di Roma. Quella che vedete è la nuova spiaggia libera SPQR, ex stabiliment… - PaolaTacconi : RT @virginiaraggi: Guardate come abbiamo trasformato il litorale di Roma. Quella che vedete è la nuova spiaggia libera SPQR, ex stabiliment… -