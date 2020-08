Terribile schianto tra due moto: morti entrambi i conducenti (Di venerdì 14 agosto 2020) Terribile incidente tra centauri che si sarebbero scontrati frontalmente dopo un sorpasso. Nessuno dei due è sopravvissuto. Tragedia della strada ieri sera sulla provinciale per il mare a Caorle. Due moto si sono scontrate frontalmente dopo una manovra di sorpasso. Sono morti entrambi i centauri. Uno di loro abiterebbe a Caorle e avrebbe 67 anni. Secondo il Suem 118 l’altra persona deceduta avrebbe 50 anni, anche lui del posto. Secondo una prima ricostruzione, lo schianto mortale è avvenuto in prossimità di un ponte in un tratto rettilineo: il ponte però non avrebbe permesso una buona visuale ai due motociclisti che pare procedessero a velocità sostenuta. L’impatto è stato Terribile. Nel botto ... Leggi su chenews

pu24it : Terribile schianto: 2 feriti gravi, interviene l’eliambulanza | - zazoomblog : Muore a 15 anni dopo lo schianto con lo scooter: terribile lutto a San Giovanni Teatino - #Muore #schianto… - oggitreviso : Terribile schianto tra una Smart e un camion: due ferite, una trasportata in elicottero - Carmela_oltre : RT @Terra_Pianeta: pH acido ?? È vero! Questo è un anno terribile Disastri umani, ambientali e ogni altro sbocco di lava Ma una lezione bi… - ottosette56 : RT @Terra_Pianeta: pH acido ?? È vero! Questo è un anno terribile Disastri umani, ambientali e ogni altro sbocco di lava Ma una lezione bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile schianto Incidente stradale a Giardini Naxos, terribile schianto auto-moto: due ragazzi in codice rosso MessinaToday Si schianta in moto contro la rotonda: ragazzo grave al Civile

Si è schiantato contro una rotatoria e ha fatto un volo di almeno 30 metri, sbalzando dalla sua moto e cadendo violentemente sull’asfalto. È in condizioni gravi il ragazzo di 18 anni che, ieri sera at ...

Cuneo, il racconto di Chiara: «Pioveva e non si vedeva nulla, in curva l’auto è andata dritta»

«Siamo finiti giù perché il Defender non ha curvato». Chiara, una delle due ragazze sopravvissute all'incidente di Castelmagno, in provincia di Cuneo, avvenuto poco prima della mezzanotte di martedì, ...

Si è schiantato contro una rotatoria e ha fatto un volo di almeno 30 metri, sbalzando dalla sua moto e cadendo violentemente sull’asfalto. È in condizioni gravi il ragazzo di 18 anni che, ieri sera at ...«Siamo finiti giù perché il Defender non ha curvato». Chiara, una delle due ragazze sopravvissute all'incidente di Castelmagno, in provincia di Cuneo, avvenuto poco prima della mezzanotte di martedì, ...