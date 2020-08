Rispunta il “birther movement”: “Kamala Harris non è americana” (Di venerdì 14 agosto 2020) Neanche una settimana da candidata alla vicepresidenza e Kamala Harris è al centro degli attacchi del birther movement. “Kamala Harris non è americana”, questa la teoria rimbalzata nei media di estrema destra a poche ore dal primo evento ufficiale della senatrice della California con Joe Biden. Una tesi complottista che ha inseguito per anni Barack Obama subito dopo la sua elezione a presidente e che adesso mette nel mirino l’ex Attorney General della California, figlia di un economista nato in Giamaica e di una ricercatrice immigrata dall’India. LEGGI ANCHE > Trump attacca Harris, ma un tempo donava soldi alla sua campagna “Harris non è americana”, dopo Obama tocca a Kamala A scatenare nuovamente i cosiddetti ... Leggi su giornalettismo

