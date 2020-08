Moratti: «Suning può portare Messi all’Inter. Juve? Eliminata dal Lione, mica dal Psg…» (Di venerdì 14 agosto 2020) Massimo Moratti ha parlato sulle pagine del Quotidiano Sportivo della possibilità di vedere Messi all’Inter e dell’eliminazione della Juve Massimo Moratti ha parlato sule pagine del Quotidiano Sportivo commentando l’eliminazione della Juve e la possibilità di vedere Messi all’Inter. Messi – «Guardi, io ormai dell’Inter sono un semplice tifoso e non ho informazioni riservate. Ma una cosa la so: per risorse e per competenze, Suning ha tutto per portare Leo a Milano». LUKAKU – «Mi sono sbagliato sul conto di Lukaku! Sinceramente pensavo fosse forte solo fisicamente e temevo di rimpiangere Icardi. Invece Romelu è un campione, aiuta sempre i ... Leggi su calcionews24

