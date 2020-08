Maltempo: violenta grandinata nel Parmense, allagamenti in Friuli (Di venerdì 14 agosto 2020) commenta Una violenta grandinata ha colpito intorno alle 19 il comune di Terenzio, Parma,, con chicchi grandi quanto il palmo di una mano, caduti per alcuni minuti sulla località montana. Diversi i ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Maltempo: violenta grandinata nel Parmense, allagamenti in Friuli #maltempo - ilbassanese : Pioggia e grandine, violenta ondata di maltempo nel Vicentino: breve ma intensa - CiaoKarol : Un ferragosto di maltempo? Violenta grandinata nel Parmense, allagamenti in Friuli. Disperso un giovane a Cortina:… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Maltempo: violenta grandinata nel Parmense, allagamenti in Friuli #maltempo - CiaoKarol : Un ferragosto di maltempo? Violenta grandinata nel Parmense, allagamenti in Friuli. Disperso un giovane a Cortina -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo violenta Maltempo: violenta grandinata nel Parmense, allagamenti in Friuli TGCOM Cortina, 38enne romano scivola da una ferrata: è disperso

Un 38enne romano è dato per disperso dopo essere scivolato da una ferrata che, in localita Fanes a Cortina d'Ampezzo (Belluno), percorre un corso d'acqua caratterizzato da una serie di cascate, salti ...

Maltempo: violenta grandinata nel Parmense, allagamenti in Friuli

Una violenta grandinata ha colpito intorno alle 19 il comune di Terenzio (Parma), con chicchi grandi quanto il palmo di una mano, caduti per alcuni minuti sulla località montana. Diversi i danni segna ...

Un 38enne romano è dato per disperso dopo essere scivolato da una ferrata che, in localita Fanes a Cortina d'Ampezzo (Belluno), percorre un corso d'acqua caratterizzato da una serie di cascate, salti ...Una violenta grandinata ha colpito intorno alle 19 il comune di Terenzio (Parma), con chicchi grandi quanto il palmo di una mano, caduti per alcuni minuti sulla località montana. Diversi i danni segna ...