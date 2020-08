"Io dico prima gli italiani, il Pd prima i francesi". Salvini, un accordo molto sospetto (Di venerdì 14 agosto 2020) La Regione Toscana guidata dal governatore Enrico Rossi di centrosinistra trova l'accordo con i francesi di At a cui viene affidata la gestione del trasporto pubblico regionale. E Matteo Salvini non la prende bene: "Mentre Pd e 5Stelle cercano di firmare l'ennesimo accordo per salvare le loro poltrone, in Toscana il centrosinistra sigla l'intesa per affidare il trasporto pubblico regionale ai francesi - attacca il leader della Lega -. È un affare da 4 miliardi già oggetto di inchieste e indagini: possibile non ci fossero imprenditori e aziende toscane o italiane in grado di gestire il trasporto pubblico? La Lega è orgogliosa di dire: prima i toscani e prima gli italiani. Il Pd risponde con ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Non fate vedere queste immagini a qualche malpensante di sinistra ?? P.S. Quando dico Prima gli Italiani parlo anche… - borghi_claudio : @Luca_Mussati Non lo so. IO personalmente se trovo vergognoso mettere sotto processo Salvini per una decisione poli… - fenicelettrice : RT @Valerio_Dido: Prima levano i motori per le qualifiche, poi mettono il parco chiuso, poi mettono le penalità per le rotture, poi numeran… - prostitetta : In mia difesa dico che prima mi sembrava super freddo perché metteva/mette tuttora il punto alla fine di ogni messaggio !! - auroragarofal14 : @shadeson_ REGA È VOTO+PRIMA IMPRESSIONE/DICO COSA PENSO+DICO SE MI CI METTEREI -

Spiace dirlo, per chi come me crede, ma l’impressione è che il cristianesimo stia attraversando uno stato di crisi. E se parlo di crisi probabilmente non dico tutto. Infatti la situazione è ben più gr ...

Il solito riscaldamento verso la gara regina: ieri i 50, oggi i 100, domani i 200, che chiuderanno il SetteColli, il primo evento post-Covid, valido anche come campionato italiano. Ieri, la distanza b ...

