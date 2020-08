Instagram corregge il bug: ecco cos’è successo a foto e dati cancellati (Di venerdì 14 agosto 2020) Un bug di Instagram che permetteva di risalire alle foto e ai messaggi cancellati da molto tempo è stato finalmente corretto. A causa di un insidioso bug, Instagram conservava le immagini e i messaggi privati cancellati dai suoi utenti. La falla, stata scoperta lo scorso ottobre dal ricercatore di sicurezza Saugat Pokharel, è stata finalmente … L'articolo Instagram corregge il bug: ecco cos’è successo a foto e dati cancellati è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

