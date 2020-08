Ignazio Moser e Anna Safroncik, amore nascente: «Passione travolgente al Billionaire» (Di venerdì 14 agosto 2020) È sempre più complicata la relazione tra Ignazio Moser e la bella argentina Cecilia Rodriguez. Solo pochi giorni fa, la loro storia d’amore era balzata su tutte le copertine di magazines di gossip, perchè arrivata al capolinea. Ora, il giornalista Alberto Dandolo, lancia sul settimanale Oggi uno scoop “rosa” che non può passare inosservato. Pare che il ciclista abbia velocemente digerito la fine della relazione con la Rodriguez e che si sia consolato tra le braccia dell’attrice Anna Safroncik. Da quanto è stato rivelato, Ignazio Moser avrebbe lasciato il Billionaire, famoso locale in Costa Smeralda, al fianco dell’attrice. >> Leggi anche: Daniele Scardina pronto a riconquistare ... Leggi su urbanpost

