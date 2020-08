GP Austria FP1 MotoGP: Espargaro comincia bene (Di venerdì 14 agosto 2020) La KTM conferma il suo buon momento anche nelle FP1 del GP d’Austria MotoGP. Pol Espargaro conclude la prima sessione del weekend al comando. Il catalano stacca di 44 millesimi Andrea Dovizioso, che su una pista amica della Ducati ritrova un po’ di competitività. Il forlivese precede Takaaki Nakagami, il migliore dei piloti Honda, e Alex Rins con la Suzuki. Joan Mir, con l’altra Suzuki, fa segnare il terzo tempo ma la direzione gara lo cancella perché ottenuto superando i limiti della pista. Il maiorchino scivola al nono posto, comunque rimanendo nella zona alta della classifica. GP Austria, il resoconto delle FP1 MotoGP L’ottima competitività della KTM è anche dimostrata dai risultati del team Tech3. Miguel Oliveira è sesto in ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportMotoGP : A Spielberg via al venerdì di libere della #MotoGP: tutti gli aggiornamenti delle FP1 #AustrianGP ???? #SkyMotori… - motosprint : #MotoGP, FP1 Austria: Pol #Espargarò al comando, ma #Dovi c'è - MotoLines : Pol Espargaro edges out Dovizioso in Austria FP1 - miy226 : RT @SkySportMotoGP: A Spielberg via al venerdì di libere della #MotoGP: tutti gli aggiornamenti delle FP1 #AustrianGP ???? #SkyMotori #SkyMot… - MotoGP_NewsFeed : Pol Espargaro edges out Dovizioso in Austria FP1 - -