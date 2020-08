Giro di Lombardia: aspettando la vittoria di Remco, il nuovo Godot (Di venerdì 14 agosto 2020) Sette mesi sono diventati sette giorni. Tradizionalmente è questa la distanza temporale che separa il Giro di Lombardia, la corsa delle foglie morte in quanto disputata a metà ottobre, dalla Milano – Sanremo, la classica monumento che annuncia l’arrivo della primavera. Potenza del COVID 19, i due poli d’apertura e chiusura della stagione ce li troviamo compressi in una settimana. Il Lombardia 2020, diversamente dalla Sanremo di sabato scorso, allungatasi nel chilometraggio fino a superare quota 300, è stato leggermente accorciato, scendendo dai 243km originali a 231. Il percorso di pianura ne presenta poca, tutta confinata nella prima metà di gara. Superati il Colle del Gallo ed il Colle Brianza, a 75 km dall’arrivo si entrerà nel vivo della lotta con la lunga ascesa verso la ... Leggi su tpi

