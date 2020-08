Elezioni e referendum: Dl governo, voto domiciliare per chi è in quarantena (Di venerdì 14 agosto 2020) Il provvedimento prevede nelle strutture con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti Covid l'istituzione di sezioni ospedaliere, con il compito di raccogliere, oltre ai voti domiciliari,anche quelli in ospedali con meno di 100 posti letto e reparti Covid Leggi su firenzepost

FirenzePost : Elezioni e referendum: Dl governo, voto domiciliare per chi è in quarantena - m_pignataro : RT @CorteCost: La Consulta dichiara inammissibili quattro conflitti tra poteri sul taglio dei parlamentari e sull’election day. https://t.… - rosa_francesca : RT @CorteCost: La Consulta dichiara inammissibili quattro conflitti tra poteri sul taglio dei parlamentari e sull’election day. https://t.… - romanino48 : RT @salvatore1953: Metti a fuoco popolo san! L'obiettivo dei sovversivi al governo è evitare elezioni e referendum! Stanno importando cland… - MariZar8 : RT @salvatore1953: Metti a fuoco popolo san! L'obiettivo dei sovversivi al governo è evitare elezioni e referendum! Stanno importando cland… -