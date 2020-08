Coronavirus, Parigi e Marsiglia ‘zone ad alto rischio’: nella capitale no a raduni con oltre 10 persone. Croazia, locali chiusi dopo mezzanotte (Di venerdì 14 agosto 2020) Il virus continua la sua corsa in Europa: la Spagna sfiora i tremila casi, la Francia i 2700, la Germania i 1500, il numero più alto da maggio. I nuovi focolai sono quasi sempre legati al turismo, al clima vacanziero, alle feste e agli incontri. E i Paesi si tutelano introducendo misure più severe sugli arrivi: il Regno Unito ha imposto la quarantena obbligatoria per chi proviene dagli Stati più colpiti – inclusa la Francia, che risponde con una contro-quarantena “di reciroprocità” – mentre la Danimarca sconsiglia i viaggi nei Paesi dell’Est e nella penisola iberica. La Germania ha disposto test nelle stazioni di servizio di confine per chi rientra dalla Francia e ha inserito la Spagna fra le zone a rischio, disponendo test e quarantena per chi rientra da lì. Parigi e ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Coronavirus nel mondo: Londra mette la quarantena per chi torna dalla Francia. L'ira di Parigi: 'Allora sarà recipr… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Parigi e Marsiglia zone rosse. Il covid corre negli Usa: 53mila nuovi casi. In Germania… - repubblica : Coronavirus nel mondo: Londra dispone la quarantena per chi torna dalla Francia. L'ira di Parigi. Superati i 750 mi… - clikservernet : Coronavirus, Parigi e Marsiglia ‘zone ad alto rischio’: nella capitale no a raduni con oltre 10 persone. Croazia, l… - Noovyis : (Coronavirus, Parigi e Marsiglia ‘zone ad alto rischio’: nella capitale no a raduni con oltre 10 persone. Croazia,… -