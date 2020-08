Botta e risposta tra Zangrillo e Crisanti sull’aumento dei casi in Italia: «Dal primario del San Raffaele affermazioni pericolose». E lui posta “la prova” sui social (Di venerdì 14 agosto 2020) Dagli studi televisivi ai social. Il nuovo terreno di scontro tra gli scienziati cosiddetti “cauti” e gli “ottimisti” è sulla crescita dei contagi da Coronavirus in Italia, che ieri hanno superato i 500. Per Alberto Zangrillo non c’è da allarmarsi perché «i contagiati non sono malati». A replicare al primario del San Raffaele, sempre in video collegamento dagli studi di In Onda, su La7, è il virologo Andrea Crisanti. «affermazioni estremamente pericolose», ha detto Crisanti in riferimento alle parole di Zangrillo. «Forse si riferisce al suo ospedale, perché qui non è vero e non penso che possa riferirsi a piano ... Leggi su open.online

FbvPath : Eccoci con un interessante botta-e-risposta con rocker.ritz captato direttamente ai Folk Beat Vendetta Headquarter… - ILOVEPACALCIO : Scontro #Zangrillo-#Crisanti sull’aumento dei casi in #Italia: «Dal primario del #SanRaffaele affermazioni pericolo… - infoitsalute : Botta e risposta tra Zangrillo e Crisanti sull’aumento dei casi in Italia: «Dal primario del San Raffaele affermazi… - gabrillasarti2 : RT @Joker__Reloaded: @MTestuggini @Priscil79855548 @tiber_h @VittoriaB12 @Oisicratt @Alessandra__bb @VivianaP1511 @lunastorta13 @Fiero70600… - LaElg : @tyna29bi Eh sì, il dialogo procace, il botta e risposta intenso resta la consuetudine più intima che ci sia rimasta -

Ultime Notizie dalla rete : Botta risposta Urbanistica, botta e risposta Degli Esposti-Giunta La Nazione Moratti fa sognare i tifosi dell’Inter: “Suning ha tutto per portare Messi a Milano”

La casa a Milano. Le voci di mercato. Il Barça a fine ciclo. Una stagione tormentata. La posizione di Bartomeu che non è più così salda. Il rinnovamento al vertice del club che avverrà con le prossime ...

Urbanistica, botta e risposta Degli Esposti-Giunta

Estate vivace per la politica comunale. Il capogruppo della Lega Catia Degli Esposti punzecchia la Giunta per i ritardi nella realizzazione delle aree progetto e sull’attuazione delle convenzioni che ...

La casa a Milano. Le voci di mercato. Il Barça a fine ciclo. Una stagione tormentata. La posizione di Bartomeu che non è più così salda. Il rinnovamento al vertice del club che avverrà con le prossime ...Estate vivace per la politica comunale. Il capogruppo della Lega Catia Degli Esposti punzecchia la Giunta per i ritardi nella realizzazione delle aree progetto e sull’attuazione delle convenzioni che ...