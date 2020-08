Arsenal, Ozil: “Londra è casa mia, voglio restare ed il club deve rispettare la mia decisione” (Di venerdì 14 agosto 2020) Nonostante il rapporto tra Mesut Ozil e l’Arsenal sia stato particolarmente complicato nell’ultimo periodo, il calciatore tedesco non ne vuole sapere di andarsene ed ha spiegato la sua situazione al tabloid “The Athletic“: “Amo l’Arsenal e darò il massimo per questa maglia fino alla fine del mio contratto. Ho firmato per quattro anni ed il club deve accettare che non voglio andarmene, è una mia decisione e va rispettata – ha precisato il classe 1988 – Sarò io a decidere quando andarmene ma per il momento voglio restare e dimostrerò di poter tornare in squadra. Londra è casa mia, la mia posizione è ed è sempre stata chiara“. Leggi su sportface

