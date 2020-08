Alba Parietti contro i tamponi a chi rientra dall'estero: 'Così ci obbligano a rimanere in Italia' (Di venerdì 14 agosto 2020) contro i per chi rientra dalle vacanze dai paesi esteri a rischio. La showgirl, attualmente in vacanza a dove ha una casa di proprietà, si è detta nuova contraria alla nuova ordinanza firmata dal ... Leggi su leggo

infoitcultura : Alba Parietti rientra prima dalla Spagna: paura della quarantena per lei - infoitcultura : Alba Parietti contraria ai tamponi per chi torna dall’estero: “Non vogliono farci uscire dall’Italia” - infoitcultura : Alba Parietti contro i tamponi a chi rientra dalle vacanze all'estero: «Così ci obbligano a rimanere in Italia» - infoitcultura : Alba Parietti contro i tamponi obbligatori Come faccio a lavorare - arcoberici : RT @fanpage: “A me sembra che con queste modalità si voglia dire agli italiani: ‘Non uscite da qua”. -