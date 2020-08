Will Smith coi denti rotti: tutta colpa di Jason Derulo, ma la bufala è evidente (Di giovedì 13 agosto 2020) Sta diventando virale in queste ore un video virale che ci mostra Will Smith coi denti rotti per colpa di Jason Derulo. Un apparente incidente, guarda caso registrato con tempismo perfetto su TikTok, che a conti fatti ha tutta l’aria di essere un contenuto modificato. Un po’ come avvenuto con la storia degli ombrelloni offensivi verso Matteo Salvini a Riccione, come vi abbiamo riportato in giornata. Proviamo, pertanto, a spiegare perché a nostro modo di vedere siamo al cospetto di una fake news creata solo per fare un po’ di “rumore” sui social. Come si arriva a Will Smith coi denti rotti dopo il colpo di Jason ... Leggi su bufale

