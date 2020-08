Wanda Nara allo specchio, l'abitino mini e trasparente e lei è senza reggiseno: décolleté in vista e monumentale | Guarda (Di giovedì 13 agosto 2020) Incontenibile Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi su Instagram ha pubblicato un post "motivazionale" per invitare i suoi follower a non mollare mai e lottare per i propri obiettivi, contro tutto e contro tutti. Come da copione, niente meglio di una foto sexy e d'impatto per attirare anche i più distratti o superficialotti. Ma forse alla showgirl argentina, ex opinionista del Grande Fratello Vip voluta dal direttore di Chi Alfonso Signorini in persona, è sfuggita un po' la mano. L'abito rosa confetto, aderentissimo più di un guanto, è decisamente ardito. Soprattutto perché indossato "a pelle", senza reggiseno. E la trasparenza è davvero assassina, con vista sul décolleté da capogiro. Roba da ... Leggi su liberoquotidiano

