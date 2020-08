Un posto al sole anticipazioni: CLARA ritrova suo padre ma poi… (Di giovedì 13 agosto 2020) La prossima settimana sarà importante, anzi fondamentale per CLARA, la nuova “dolce Cenerentola” di Un posto al sole: nato come personaggio di estremo contorno, il ruolo interpretato da Imma Pirone è cresciuto sempre di più e oggi è tra i protagonisti di una storia portante in cui si mescolano malavita, investigazioni e teneri sentimenti.Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN chiede a SANEM di sposarlo ma…Pur avendo appurato che il figlio che aspetta da Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sta bene, nei prossimi giorni vedremo CLARA molto triste al pensiero di quello che potrebbe capitare all’uomo che ama. Ma – come anticipa il settimanale Telepiù – sarà mamma Nunzia (Nadia Carlomagno) a rincuorare la ragazza, dicendole ... Leggi su tvsoap

