Un designer di Tesla ha progettato la goccia di cioccolato perfetta (Di giovedì 13 agosto 2020) Si fa presto a dire goccia di cioccolato. Perché sì, nel mondo della pasticceria si discute spesso di provenienza del cacao, di lavorazioni artigianali, di aggiunte di zuccheri vari ed eventuali. Eppure, non si parla mai del design di queste bistrattate gocce. Non si parla delle loro superfici, dei loro spessori, non si parla di temperature e di tempo impiegato a sciogliersi sul palato. E chi poteva rimediare a queste imperdonabili lacune, se non un designer della squadra di Tesla? Siamo a San Francisco, e per la precisione nel laboratorio della cioccolateria artigianale Dandelion Chocolate: qui il fondatore Todd Masonis e la pastry chef Lisa Vega hanno deciso di collaborare con lo specialista in industrial design Remy Labesque per dare vita alla goccia di cioccolato ... Leggi su wired

