Svizzera, Governo stanzia 400 milioni per società controllo traffico aereo Skyguide (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Governo della Svizzera ha annunciato lo stanziamento di 400 milioni di franchi su quest’anno e il prossimo a favore della società per il controllo del traffico aereo, Skyguide. L’iniezione di nuovi fondi da parte della Confederazione è però vincolata a determinate condizioni, ha precisato il Consiglio federale elvetico in una nota. Infatti, il sostegno finanziario della Confederazione sarà accordato a condizione che Skyguide attui delle misure di risparmio che riducano il fabbisogno di liquidità. Skyguide ha già adottato misure che tra il 2020 e il 2024 porteranno a una riduzione delle spese compreso tra 90 e 100 milioni di ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Il Governo della Svizzera ha annunciato lo stanziamento di 400 milioni di franchi su quest'anno e il prossimo a favore della società per il controllo del traffico aereo, Skyguide. L'inie ...

Il Piano B per i Campionati del Mondo: c’è la Francia, ma l’Italia non è del tutto esclusa

Saltata la possibilità di vedere i Campionati del Mondo su strada del 2020 a Aigle-Martigny, a causa delle restrizioni per il coronavirus ancora prolungate dal governo della Svizzera, l’UCI si è affre ...

