Scrivere reportage all’«ombra del nemico» (Di venerdì 14 agosto 2020) Ogni viaggio un tassello per ricostruire la (apparente) parabola territoriale e narrativa dello Stato islamico, dalla presa di Raqqa e Mosul fino all’uccisione del «califfo» Abu Bakr al-Baghdadi. A percorrere i luoghi, fisici e virtuali, della scalata dell’Isis alla galassia islamista contemporanea è Marta Serafini, giornalista del Corriere della Sera nel suo L’ombra del nemico. Una storia del terrorismo islamista (Solferino Libri, pp. 240, euro 16,50). DALLA SIRIA ALL’IRAQ, passando per Turchia e Afghanistan, Serafini cuce insieme i pezzi del … Continua L'articolo Scrivere reportage all’«ombra del nemico» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ogni viaggio un tassello per ricostruire la (apparente) parabola territoriale e narrativa dello Stato islamico, dalla presa di Raqqa e Mosul fino all'uccisione del «califfo» Abu Bakr al-Baghdadi. A pe ...